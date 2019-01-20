Отобрали камеру: в Афинах избит толпой стрингер "Спутника"

Во время митинга в Афинах экстремисты напали на съемочную группу греческого общественного телевидения ERT. Оператор серьезно ранен.

Компания выпустила заявление, в котором указала, что ее сотрудников ничем не запугать, они готовы и впредь предоставлять людям достоверную информацию.

Ранен и стрингер агентства "Спутник": толпа отобрала у него камеру и избила. Костис Дадамис освещал митинг, когда неизвестные потребовали у у него отдать им камеру. Мужчина отказался. Злоумышленники начали преследовать его и фотографов. Сейчас Дадамис в больнице, его состояние стабильно.

На улицы в Афинах сегодня вышли 60 тысяч человек. Они протестуют против соглашения со Скопье о новом конституционном названии Македонии. Анархисты устроили беспорядки, пострадали 10 полицейских, передает РИА Новости.