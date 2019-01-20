Япония согласилась на часть Курильских островов

Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключение мирного договора с Россией, если будет гарантирована передача части южных Курильских островов: Шикотана и Хабомаи (мелкие необитаемые острова).

Передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, России, в свою очередь, нужно признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

И Абэ заявлял о невозможности решить проблему, пока русские не согласятся с переходом Курильских островов. При том, что на 4 островах живут русские, и они должны принимать участие в определении судьбы региона.