Минэкономики ФРГ: у Германии нет права вмешиваться в строительство "Северного потока - 2"

Министр экономики Германии Петр Альтмайер заявил, что процесс строительства газопровода "Северный поток – 2" идет полным ходом, и Германия не может вмешиваться в данный процесс, поскольку не имеет для этого правовых оснований.

Ранее кабмин ФРГ сообщал, что проект экономический, но призывал обеспечить транзит газа по территории Украины после ввода газопровода в эксплуатацию.

"Северный поток 2" — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.