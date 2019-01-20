Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 января 201922:05

Луна в России станет красной

Завтра утром в России можно будет увидеть редкое астрономическое явление, передает канал "Россия 24".

Луна станет буро-красной, а ее видимая поверхность увеличится почти на 10%.

Правда, в Москве в половине седьмого утра, когда это произойдет, небо будет покрыто облаками, как и над большей частью страны. Исключением станут регионы в среднем и нижнем Поволжье, а также республики Северного Кавказа, средний и южный Урал, повезет также жителям Кольского полуострова, а еще — Алтая, Красноярского края, части Якутии и Чукотки.

Луна поменяет цвет из-за полного затмения, когда максимально приблизится к Земле и попадет в тень планеты. Оттенок будет зависеть от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет будет освещать спутник — он может стать красноватым или коричневым.

Сейчас

20:45

Отобрали камеру: в Афинах избит толпой стрингер "Спутника"

19:54

Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

18:33

В Тибете произошло землетрясение

17:27

Столкновения в Афинах: пострадали девять полицейских

17:17

ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

16:04

Хакеры поделились почтой Макрона

16:01

Штурм правительства: в Афинах вспыхнули ожесточенные беспорядки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США могут сорвать транзит газа через Украину

США могут сорвать транзит газа через Украину

1 час назад
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены

Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены

1 час назад
Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО

Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО

2 часа назад
Brexit: желания депутатов и народа разделились

Brexit: желания депутатов и народа разделились

30 минут назад
Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко

Зеленский поет за упокой проповедника Порошенко

1 час назад
Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

Пожар в московской высотке не обошелся без жертв

2 часа назад
Пьяный украинский "Рэмбо" попал в плен

Пьяный украинский "Рэмбо" попал в плен

4 часа назад
Визит Путина в Сербию: официальные переговоры и дружеские беседы

Визит Путина в Сербию: официальные переговоры и дружеские беседы

3 часа назад
Лавров авансом назвал японцев друзьями

Лавров авансом назвал японцев друзьями

2 часа назад
Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

2 часа назад
Порошенко заявил, что никогда не простит врага

Порошенко заявил, что никогда не простит врага

2 часа назад
Россияне уступили Катару на чемпионате мира по гандболу

Россияне уступили Катару на чемпионате мира по гандболу

3 часа назад
"Хоть стой, хоть падай": Киселёв прокомментировал поведение Гренелла

"Хоть стой, хоть падай": Киселёв прокомментировал поведение Гренелла

3 часа назад
Т-34 из Лаоса достигли Наро-Фоминска

Т-34 из Лаоса достигли Наро-Фоминска

3 часа назад
Ласицкене победила в турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона

Ласицкене победила в турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона

3 часа назад
Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

3 часа назад
В Тибете произошло землетрясение

В Тибете произошло землетрясение

4 часа назад
Редкая находка: в Испании нашли полностью сохранившийся средневековый меч

Редкая находка: в Испании нашли полностью сохранившийся средневековый меч

4 часа назад
В древних египетских захоронениях нашли уникальные артефакты

В древних египетских захоронениях нашли уникальные артефакты

4 часа назад
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам

4 часа назад
Умер продюсер "Терминаторов" Эндрю Джордж Вайна

Умер продюсер "Терминаторов" Эндрю Джордж Вайна

4 часа назад
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

4 часа назад
Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом

Изнасилование дознавателя полицейскими: жертва не сможет стать адвокатом

5 часов назад
ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

ЧП в Мексике: 79 погибших и 81 раненый

5 часов назад
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

5 часов назад
Хакеры поделились почтой Макрона

Хакеры поделились почтой Макрона

6 часов назад
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии. Видео

Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии. Видео

6 часов назад
Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии

Большунов взял серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Эстонии

6 часов назад
Кончаловский и Высоцкая обвенчались

Кончаловский и Высоцкая обвенчались

6 часов назад
Война с Россией: украинского "эксперта из диспансера" высмеяли в соцсетях

Война с Россией: украинского "эксперта из диспансера" высмеяли в соцсетях

6 часов назад
Теракт в Осло: пришла в себя женщина, раненная россиянином

Теракт в Осло: пришла в себя женщина, раненная россиянином

7 часов назад
Гардеробная на чердаке: коммерсанты оставили дом в центре Москвы без лифта

Гардеробная на чердаке: коммерсанты оставили дом в центре Москвы без лифта

7 часов назад
В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

В вагоне поезда московского метро устроили поножовщину

7 часов назад
Столкновение Су-34: подробности операции в Татарском проливе

Столкновение Су-34: подробности операции в Татарском проливе

8 часов назад
Золотой микроскоп и иконы: найден клад с экспонатами коллекции дворца Романовых

Золотой микроскоп и иконы: найден клад с экспонатами коллекции дворца Романовых

9 часов назад
5 причин, почему зеленый чай нужно пить каждый день

5 причин, почему зеленый чай нужно пить каждый день

11 часов назад
Три варианта Samsung Galaxy S10 показали на одном изображении

Три варианта Samsung Galaxy S10 показали на одном изображении

12 часов назад
Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

19.01.2019 14:44
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

18.01.2019 17:49
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

18.01.2019 11:32
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58