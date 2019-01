Орлов забросил в свои и чужие ворота в проигранном матче против "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду победил "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил капитан команды Джонатан Тэйвз, дубль на счету Патрика Кейна. У проигравших одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Орлов, также на его счету результативная передача. Примечательно, что до гола в ворота "Чикаго" Орлов также забросил в свои ворота, случайно закинув шайбу рукой в сетку.

Dimtry Orlov throwing the puck into HIS OWN net 😂😳 pic.twitter.com/qHfLegaocp