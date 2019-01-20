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20 января 201923:35

Орлов забросил в свои и чужие ворота в проигранном матче против "Чикаго"

https://cbswashington.files.wordpress.com/

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду победил "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил капитан команды Джонатан Тэйвз, дубль на счету Патрика Кейна. У проигравших одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Орлов, также на его счету результативная передача. Примечательно, что до гола в ворота "Чикаго" Орлов также забросил в свои ворота, случайно закинув шайбу рукой в сетку.

Партнеры Орлова по команде Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

"Вашингтон" потерпел пять поражений подряд и идет пятым с 59 очками в таблице Восточной конференции. "Чикаго" занимает предпоследнюю, 14-ю строчку с 43 баллами на Западе.

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