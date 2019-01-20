Теплоход врезался в причал на Москве-реке из-за льдины в двигателе

Курсирующий по Москве-реке всепогодный теплоход из флотилии Radisson Royal врезался в пристань на Софийской набережной. Обошлось без пострадавших, но сам корабль, как можно судить по фото, получил повреждения.

"Было небольшое касание. Льдина попала в двигатель, в связи с этим было небольшое изменение курса", — сообщила РЕН ТВ руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы компании Ольга Ткачева.

В то же время один из официантов теплохода, который способен взять на борт 250 пассажиров, заявил, что у "Бьюти" отказали оба двигателя, после чего и произошло столкновение с бетонным парапетом набережной.

По данным Ткачевой, теплоход самостоятельно зашвартовался, среди пассажиров и персонала никто не пострадал. Официальных данных о полученных построенной в 2012 году в Риге "Бьюти" повреждениях не поступало, на фото видны вмятины на носу корабля.