В Греции демонстранты избили более двух десятков полицейских

25 полицейских пострадали в воскресенье во время беспорядков в греческой столице. Весь день сегодня в Афинах проходят протесты, в них участвуют более ста тысяч человек.

На митинг прибыли более 100 тысяч человек из всех уголков Греции для протеста против соглашения между Афинами и Скопье, согласно которому Республика Македония будет называться Республикой Северная Македония. Греки не хотят, чтобы в названии использовалось слово "Македония", так как оно совпадает с наименованием одного из греческих регионов, сообщает ТАСС.

В общей сложности пострадали 25 полицейских. Полиция сама использовала слезоточивый газ, в результате чего в больницу доставлено четыре человека с легкими проблемами с дыханием. Был ранен видеооператор государственного радио и телевидение. Группой неизвестных лиц был также избит греческий фоторепортер Костис Дадамис, работающий стрингером в греческом отделении агентства "Спутник".

В ходе беспорядков были задержаны 12 человек. Из них семеро были арестованы, а остальные отпущены.