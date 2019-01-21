На юго-востоке Москвы горит автосервис и склад

В ангаре на Волгоградском проспекте, 32, корпус 13 произошло возгорание деревянных стеллажей. Известно, что по данному адресу находится автосервис и склад.

В настоящее время площадь пожара выросла до 200 квадратных метров, площадь обрушений – до тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

Пострадавших нет.