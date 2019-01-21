В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России с 21 по 28 января проходит "Неделя памяти", посвященная 74-й годовщине освобождения советскими воинами концлагеря Освенцим, где фашистами было уничтожено около двух миллионов человек.

Официально "Неделя памяти" начнется с открытия мультимедийной выставки "Спасители" в Музее Москвы. Там рассказывается о советских людях, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев от нацистов, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского еврейского конгресса, который выступил одним из организаторов акции.

Пройдут и образовательные мероприятия для школьников – в мемориальной синагоге на Поклонной горе, Музее Победы, кинотеатре "Октябрь". Подобные акции будут организованы также в Мурманске, Самаре, Челябинске, Туле, Ижевске и других городах.

Центральным событием "Недели" станет вечер "Хранитель памяти" 28 января в театре "Геликон-опера". Там пройдет церемония вручения премии выдающимся людям, которые внесли большой вклад в сохранение памяти о Холокосте, жертвами которого в годы Второй мировой войны стали более шести миллионов евреев.