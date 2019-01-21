В Тюменскую область приехал Московский театр мюзикла

Московский театр мюзикла приехал в Тюменскую область с недельными гастролями. Зрители смогут увидеть сразу два спектакля: "Жизнь прекрасна" и детский мюзикл "Чудеса и куролесы".

С собой театр привез три фуры декораций, костюмов и оборудования. Спектакли пройдут в Тюмени и Тобольске.

"Зритель здесь избалованный: восьмилетний мальчик после спектакля, — и это слышали наши артисты, — подойдя к своему папе, сказал: "Да, я не думал, что москвичи меня могут чем-то удивить", — отметил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Это сказал тюменский мальчик. Лучше этой рецензии быть не может".