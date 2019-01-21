Появилось видео с борта врезавшегося в причал теплохода на Москве-реке

Пассажирам врезавшегося в воскресенье вечером в причал теплохода "Бьюти" пообещали выплатить компенсацию за испорченную прогулку по Москве-реке. Оказавшаяся на борту девушка сняла полученные яхтой повреждения на видео.

Инцидент произошел на Софийской набережной, а его причиной, как отметила представитель компании Radisson Royal Moscow, стала попавшая в двигатель льдина. После этого теплоход повело в сторону, и он врезался в бетонный парапет набережной.

"Бьюти" самостоятельно пришвартовался, среди пассажиров и персонала никто не пострадал, однако автор ролика уверяет, что их долго не выпускали из салона, пол которого покрывали осколки разбитой при столкновении посуды.