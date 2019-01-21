В Мексике преступники убили семерых участников вечеринки

Семь человек стали жертвами нападения неизвестных преступников в городе Канкун, популярном курорте на карибском побережье Мексики.

Бандиты открыли огонь по гостям вечеринки, организованной в жилом доме в одном из районов на северо-западе города. Сведений о возможных мотивах нападения обнародовано не было.

В последние годы Мексика переживает разгул насилия. С января по ноябрь 2018 года в стране было зарегистрировано 26,37 тысячи умышленных убийств, сообщает ТАСС.