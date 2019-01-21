"Барселона" одержала седьмую подряд победу в чемпионате Испании

В чемпионате Испании по футболу продолжается 20-й тур. "Барселона" на своем поле одержала победу над "Леганесом". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи забили Усман Дембеле (32-я минута), Луис Суарес (71-я) и Лионель Месси (90-я). У проигравших отличился Мартин Брейтуэйт (57-я).

"Барселона" одержала седьмую победу подряд в чемпионате. Каталонцы продолжают лидировать с 46 очками и на пять баллов опережают идущего вторым мадридский "Атлетико". "Леганес" с 22 очками идет 14-м.

Результаты других матчей игрового дня: "Бетис" — "Жирона" — 3:2; "Вильярреал" — "Атлетик" — 1:1; "Леванте" — "Вальядолид" — 2:0; "Райо Вальекано" — "Реал Сосьедад" — 2:2.