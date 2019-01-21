Пожар на юго-востоке Москвы ликвидирован

Возгорание в ангаре на Волгоградском проспекте в Москве ликвидировано. Производится проливка.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на юго-востоке столицы по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13 произошло возгорание деревянных стеллажей в одноэтажном ангаре на общей площади около 500 квадратных метров​​​. Произошло обрушение строения на площади около тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет.