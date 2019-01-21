Ростовский водитель руками пытался остановить сбежавший автобус

В Ростове-на-Дону удравший от водителя автобус протаранил "собрата", выкатился на тротуар и разбил несколько лавок и кадку с растениями. Очевидцы сняли побег на видео.

Инцидент произошел днем 20 января на углу Московской улицы и Соборного переулка. Водитель забыл поставить свое транспортное средство на ручной тормоз, так что, как только он покинул кабину, автобус начал "пятиться", набирая скорость. Мужчина бросился за ним, но запрыгнуть в салон не смог. Что до попыток остановить многотонную машину руками, то они изначально были обречены на провал.

Среди пешеходов никто не пострадал, но беглец по пути задел другой автобус, а потом смял несколько лавочек и врезался в цветочную клумбу.