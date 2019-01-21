ПВО Сирии отражает новое израильское нападение на Дамаск

Комплексы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько вражеских целей. В Дамаске слышны мощные взрывы, в небе над сирийской столицей видны ракеты. Ранее в воскресенье сирийцы уже отразили авиаудары израильских военно-воздушных сил.

На этот раз Армия обороны Израиля заявила, что наносит по целям иранских сил "Кудс" на сирийской территории. Атака ведется из воздушного пространства Ливана, передает РИА Новости.

Предыдущая атака международный аэропорт Дювали была отражена комплексами ПВО "Панцирь" и "Бук" российского производства. Они уничтожили семь израильских ракет. В той атаке были задействованы четыре израильских истребителя F-16, удар авиационными управляемыми ракетами был нанесен из акватории Средиземного моря.

В ночь на 12 января Израиль тоже нанес удар по Сирии. Тогда был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт агрессии. По его словам, целями были объекты Ирана и шиитского движения "Хезболлах".