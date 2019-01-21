Непомнящий сыграл вничью в восьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершились встречи восьмого тура шахматного супертурнира. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем и после восьми партий всего на 0,5 балла отстает от лидеров.

Другой россиянин Владимир Федосеев победил американца Сэмюэля Шенкленда. Еще один российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде.

В остальных партиях чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл венгра Рихарда Раппорта, индиец Вишванатан Ананд оказался сильнее азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Партии голландца Йордена ван Фореста и азербайджанца Теймура Раджабова, индийца Гуджрати Видита и голландца Аниша Гири завершились вничью.