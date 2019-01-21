Российские силовики до середины года получат две сотни систем борьбы с БЛА

Российские силовые структуры и организации в первой половине 2019 года получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По данным госкорпорации "Ростех", интерес к этим системам очень большой, и с января 2019 года предприятия готовы к массовым поставкам. Причем "Пищали" (трехкилограммовые радиоэлектронные ружья) уже были испытаны в боевых условиях и показали отличные результаты, передает РИА Новости.

Потребность в системах борьбы с дронами в нынешнее время достаточно велика. Последние два происшествия с беспилотниками произошли в аэропортах Великобритании Хитроу и Гатвик. Злоумышленников, которые на несколько часов блокировали работу воздушных гаваней, тогда не нашли.

Во время проведения чемпионата мира по футболу в России летом прошлого года ФСБ раскрыло семь группировок, которые собирались устроить теракты. Для этого они планировали использовать беспилотники. Накануне чемпионата, кстати, над некоторыми городами были созданы особые бесполетные зоны.

В странах Азии и Латинской Америки летающие игрушки давно превратились в орудие преступлений: там беспилотники используют для перевозки контрабанды и оружия через госграницы.

В Сирии российская армия периодически отбивает атаки боевых беспилотных летательных аппаратов. Самая мощная атака (13 БЛА) была в начале января 2018 года.