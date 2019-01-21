Эксперты: лунное затмение никак не вредит здоровью

Первое в 2019 году полное лунное затмение ожидается 21 января. Его максимальная фаза для большей части европейской России настанет на рассвете.

Эксперты утверждают, что лунное затмение никак не отражается на здоровье человека, и это подтверждают многочисленные исследования.

Заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидат медицинских наук Руслан Кошелев говорит, что прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует ни с точки зрения физики, ни с точки зрения химии или медицины.

Руслан Кошелев рассказал, что исследования по данному вопросу проводились в США и Азии. Статистика травмпунктов и приемных отделений в дни лунного затмения ничем не отличалась от данных обычных дней, передает РИА Новости.

Людям впечатлительным или мнительным, которые из-за ложных сведений могут сами себя накручивать, Кошелев посоветовал в дни лунного затмения больше отдыхать, почитать книгу или заняться физкультурой, что только улучшит самочувствие.

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин объяснил, что лунное затмение может влиять на психику человека, только, если человек сам в это верит.