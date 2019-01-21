На Бурейском водохранилище начались пробные взрывные работы

Специалисты Минобороны РФ провели более десяти пробных подрывов на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае, где из-за схода оползня образовался затор.

По данным Минобороны, специалисты приступили к проведению пробных подрывов кумулятивных зарядов для проделывания шурфов в обвалах.

В операции задействованы около 400 человек и десятки единиц военной техники. Вертолеты армейской авиации перевезли более 100 тонн инженерных боеприпасов.

В середине декабря 2018 года в Хабаровском крае произошло обрушение скального массива, который перекрыл русло реки Бурея. В Верхнебуреинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Президент России распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны, сообщает ТАСС.