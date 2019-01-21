Трамп поблагодарил "великих патриотов" за работу без зарплаты

Президент США Дональд Трамп назвал "великими патриотами" госслужащих, которые работают без зарплаты из-за "шатдауна".

На своей странице в Twitter он выразил благодарность "всем великим людям" и призвал их "работать вместе", чтобы окончательно остановить "гуманитарный, криминальный и наркотический кризис" на границе, передает "Интерфакс".

"Мы выиграем по-крупному!" — написал он.

В настоящее время около 800 тысяч госслужащих в США либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск на время "шатдауна".