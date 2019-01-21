Генконсул США во Владивостоке окунулся в крещенскую купель

Сотрудник генконсульства США во Владивостоке Дэррен Тис опубликовал на официальной странице генерального консула Майкла Кийса видео с его крещенскими купаниями в Амурском заливе​​​.

На нем видно, как дипломат трижды окунается в купель и крестится, передает РИА Новости.

Сам Кийс объяснил свои действия "старинной русской традицией".

"С давних времен в прорубь погружались, чтобы почувствовать прилив сил, укрепить здоровье и иммунитет. И это здорово делать вместе с другими".

Крещенские купания стали и для сотрудников американского консульства во Владивостоке традицией. Вместе с Майклом Кийсом в прорубь в прошлом году окунулся и его сын Эндрю.