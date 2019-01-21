Премьер Японии отправляется в Москву для переговоров с Владимиром Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправляется в понедельник с официальным визитом в Россию, где проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Встреча, как ожидается, будет посвящена проблеме мирного договора.

В ночь перед вылетом японского премьер-министра агентство Киодо опубликовало материал, посвященный российско-японским переговорам. В нем утверждается, что Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне шести из восьми Курильских островов (это Малая Курильская гряда – Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).

При этом, по мнению представителей японской администрации, передача двух других островов (Итурупа и Кунашира) на данном этапе заведет переговоры в тупик.

Тема переговоров по мирному договору стала одной из главных в информационном пространстве в начале января из-за многочисленных заявлений японской стороны на этот счет, передает ТАСС.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, в которой Япония участвовала на стороне фашистской Германии, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.