Известная горнолыжница Линдси Вонн близка к завершению карьеры

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн в самое ближайшее время может завершить профессиональную спортивную карьеру из-за травмы. Горнолыжница испытывает большие проблемы с коленом.

В этом сезоне Вонн 18-20 января принимала участие в этапе Кубка мира, который проходил в итальянской Кортине-д'Ампеццо. На нем американка показала девятый и 15-й результат в скоростном спуске и не смогла закончить дистанцию в супергиганте.

"Я не хотела останавливаться, но с моим коленом это трудно, боль слишком сильная, я не знаю, что могу еще сделать, — сказала 34-летняя горнолыжница, которую цитирует ТАСС. — Я не уверена, смогу ли продолжать дальше выступать".

Отметим, что Вонн принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин (82). Она принимала участие в Олимпийских играх 2018 году в Пхенчхане и взяла бронзу.