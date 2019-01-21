Предстоящая неделя может оказаться самой холодной в столичном регионе

Синоптики обещают жителям столичного региона на предстоящей неделе похолодание до минус 27 градусов.

Атмосферный фронт со снегом сменится антициклоном и арктическим холодным воздухом.

В понедельник 21 января в Москве и области ожидается до минус 8 градусов и снег.

Но в ночь на 22 января похолодает до минус 19, днем до минус 15. Ночь на 23 января может оказаться самой холодной. Температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов.

Во второй половине недели холода начнут отступать.

Тем временем, синоптики спрогнозировали погоду на февраль. Второй месяц зимы ожидается умеренно морозным до минус 12-15 градусов.