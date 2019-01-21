Супербоул-2019. В финале сыграют "Лос-Анджелес Рэмс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс"

В США определились команды, которые сыграют в Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Ими стали "Лос-Анджелес Рэмс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс".

Примечательно, что оба финала конференций завершились в овертаймах. Это случилось впервые в истории NFL. В финале конференции NFC "Лос-Анджелес" обыграл "Нью-Орлеан Сэйнтс" со счетом 26:23. "Нью-Ингленд" в финале конференции AFC был сильнее "Канзас-Сити Чифс" — 37:31.

53-й в истории Супербоул в этом году пройдет 3 февраля в Атланте на арене Mercedes-Benz Stadium, вмещающей более 70 тысяч зрителей.