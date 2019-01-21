Australian Open. Свитолина и Осака сразятся за выход в полуфинал

В австралийском Мельбурна продолжается стадия 1/8 финала первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. У женщин в четвертьфинал вышли украинка Элина Свитолина и американка Наоми Осака, которые посеяны на Australian Open под шестым и четвертым номерами соответственно.

Свитолина в матче четвертого круга за 1 час 35 минут обыграла американку Мэдисон Киз (17-я ракетка турнира) со счетом 6:2, 1:6, 6:1​​​. В другом матче 1/8 финала Осака со счетом 4:6, 6:3, 6:4 победила Анастасию Севастову (13) из Латвии. Путевку в полуфинал Свитолина и Осака разыграют в очном противостоянии.