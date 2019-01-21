Израиль бомбил Сирию, предупредив ее, чтобы она его в ответ не трогала

Израильские военные нанесли минувшей ночью удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках.

Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот​​​, передает РИА новости.

Целью налета, по данным пресс-службы ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), стали иранские военные объекты, включая склады оружия, центр разведки и тренировочный лагерь. Также израильтяне сообщили, что сирийцы выпустили свои зенитные ракеты, "несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня; в результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы".

Информации о наличии потерь с израильской стороны пока нет.