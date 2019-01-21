Юниорка Тихонова обыграла вторую ракетку Australian Open

На теннисном Открытом чемпионате Австралии, первом в году турнире "Большого шлема", параллельно с состязаниями взрослых идет юниорский турнир. В соревнованиях девушек россиянка Анастасия Тихонова выбила вторую ракетку китаянку Женг Квинмэн.

Счет матча Тихонова – Женг – 7:5, 6:3. Выиграла свой второй матч на турнире в Мельбурне и наша Вероника Пепеляева. Во втором круге она играла против британки Дестин Мартинс. Англичанка взяла первый сет (6:2), но в двух других Вероника не оставила ей шансов – 7:5, 6:3. Ранее во второй круг вышла россиянка Дарья Фрайман, а вот Мария Ткачева, Элина Аванесян и Мария Крупенина из состязаний выбыли.