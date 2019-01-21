В Москве обокрали квартиру бывшего губернатора Приморья Дарькина

В полицию поступило заявление от бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина о краже из его квартиры в центре Москвы денег и ювелирных украшений на 7,5 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

По словам Дарькина, в период с 3 по 17 января из сейфа пропали драгоценности на 6 миллионов и 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что в квартире установлена сигнализация. Полицией ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пост губернатора Приморья Дарькин занимал с июня 2001 по февраль 2012 года.