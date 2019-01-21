Australian Open. Канадец Раонич выбил русского немца Зверева

На первом в нынешнем сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии, — продолжаются матчи четвертого раунда. В состязаниях мужчин победитель итогового турнира АТР немец Александр Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу.

Зверев был "посеян" в Мельбурне под высоким четвертым номером, а Раонич имеет 16-ю позицию "посева". Тем не менее, матч прошел с преимуществом канадца, который победил в трех сетах. Только в заключительной партии Зверев сумел довести игру до тай-брейка, но и тут уступил – 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).