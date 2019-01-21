Израиль назвал причину ударов по Сирии

Израильские военные заявили, что их удары по иранским объектам в Сирии, — это ответ на вчерашнюю попытку ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот.

В армии обороны Израиля уверяют, что действия Ирана представляют угрозу и в ответ нанесли удары, под которые попали иранские склады оружия в районе международного аэропорта Дамаска, центр разведки и тренировочный лагерь, а также несколько батарей ПВО.

Израильские военные подчеркнули, что продолжат "решительно противодействовать" иранским силам, если посчитают их действия опасными.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что действующие с территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" запустили по Голанским высотам ракету "земля — земля" с территории Сирии, передает ТАСС. Ракету перехватила система ПВО "Железный купол". Ночью истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали цели "Аль-Кудс" в Сирии, а также сирийские батареи противовоздушной обороны.

В ходе атаки были запущены десятки сирийских ракет класса "земля — воздух", несмотря на четкое предупреждение не делать этого.

В израильской армии также заявили, что возможное "закрепление Ирана в Сирии" угрожает безопасности Израиля и региональной стабильности.

Из-за угрозы безопасности в понедельник, 21 января, будет закрыт горнолыжный курорт на горе Хермон в районе границы с Сирией.