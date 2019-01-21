Гол и два паса Свечникова помогли "Каролине" в Эдмонтоне

В очередной встрече игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб россиянина Андрея Свечникова "Каролина Харрикейнз" играл в гостях с "Эдмонтон Ойлерз". Гости выиграли (7:4), а наш хоккеист забил гол и отдал два результативных паса.

При этом "ураганы" вели к 38-й минуте со счётом 6:1, но хозяева едва не возродили интригу. Тем не менее, "Каролина", в которой голевые дубли оформили Лукас Валльмарк и Нино Нидеррайтер, выиграла. Свечников впервые в НХЛ набрал сразу 3 очка за матч.