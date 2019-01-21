Операция по спасению ребенка в Малаге: спасатели пробурили 45-метровый тоннель, осталось еще 15 метров
В испанской Малаге продолжается операция по спасению мальчика, упавшего в глубокий колодец.
Двухлетний Хулен упал в шахту 13 января во время прогулки с родителями. Скважину пробурил хозяин участка в поисках воды. Глубина колодца – около 100 метров, а диаметр – всего 25 сантиметров, поэтому спасатели не могут спуститься туда.
Попытка опустить на дно камеру, чтобы обнаружить ребенка, закончилась неудачей: робот проник лишь на глубину 70 метров — пройти дальше помешал затор. После этого сначала спасатели попытались сделать горизонтальный туннель, чтобы добраться до ребенка. Но сделать этого не удалось из-за особенностей почвы и большого количества скалистых пород.
В субботу с помощью буровой установки начали прорубать вертикальный туннель, параллельный скважине. К настоящему моменту удалось пройти 45 метров из необходимых 60. По словам координатора спасательной операции Анхеля Гарсии Видаля, затем шахтеры выкопают горизонтальный туннель длиной около 4 метров и попытаются добраться до того места, где, как предполагается, находится ребенок. Эта работа займет не более 24 часов, сообщает La Vanguardia.
Работу спасателей осложняет то, что они не знают, где именно находится ребенок, не имеют точных сведений о грунте и могут вновь натолкнуться на скалистые породы. В том, что мальчик находится внизу, не сомнений – рядом лежал пакетик с его конфетами, а внутри колодца был найден волос. ДНК-тест установил, что это волос Хулена. Но неизвестно, жив ли малыш или нет спустя более чем неделю после падения. Родители Хулена уже потеряли одного сына — он умер в возрасте трех лет в прошлом году, уточняет РИА Новости.
"Наша единственная цель – добраться до Хулена как можно раньше. Не важны часы работы и усталость, не важен сон. Он ребенок нас всех", — подчеркнул спасатель Анхель Гарсия Видаль.
Похожий случай произошел в Италии более 35 лет назад. Летом 1981 года в городке Вермичино шестилетний Альфредо Рампи упал в артезианский колодец, глубина которого составляла более 80 метров. Операция по спасению мальчика продолжалась более 60 часов и транслировалась в прямом эфире. Нескольким спасателям и добровольцам удалось спуститься в шахту, некоторые из них даже хватали ребенка за руку и пытались достать. Однако вытащить Альфредино на поверхность у них не получилось. Мальчик умер, его тело было поднято на поверхность лишь через 31 день.
Землевладелец, который незаконно вырыл колодец, был осужден за нарушение техники безопасности, повлекшей смерть. Но свою вину он так и не признал и утверждал, что дыра была надежно закрыта.
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