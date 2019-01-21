Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на шестом этапе Кубка мира

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдёт в итальянской Антерсельве с 24 по 27 января. В составе сборной России произошли некоторые изменения.

Выступавших в Оберхофе и Рупольдинге Семен Сучилов отправится в резервную сборную, которая выступит на этапе Кубка IBU. В первую команду вызваны Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.

Полностью состав сборной России, отправляющейся в Антерсельву, выглядит так. Мужская команда: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной). В женскую сборную включены Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).