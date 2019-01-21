Баскетбольный "Зенит" обыграл ЦСКА в Единой лиге

В регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги ВТБ произошла мини-сенсация: первое поражение потерпел лучший клуб России, участник Евролиги ЦСКА. Армейцы проиграли первый в сезоне Лиги матч в Санкт-Петербурге местному "Зениту" – 86:93.

При этом гости довольно быстро оторвались сразу же после стартового свистка. Но далеко убежать у армейцев не получилось. Рейнольдс непривычно бил со средней дистанции, а не из-под кольца, а Арманд решил обстрелять кольцо соперника трехочковыми попаданиями. После очередной "трехи" Арманда "Зенит" повел в счете семь очков.

В первом игровом отрезке "сине-бело-голубые" как будто решили увеличить показатели сразу по всем показателям: отличный блокшот совершил Ренольдс, не дав забить Родригесу, после чего эстафету блокшотов перехватил Валиев. Перехват и быстрый отрыв Скрабба позволили хозяевам паркета оторваться уже на десять очков.

Во второй четверти зенитовцы почти четыре минуты не давали гостям заполучить ни одного очка, сообщает официальный сайт "Зенита". В этой десятиминутке болельщикам "Зенита" было, чему порадоваться: казалось, у "сине-бело-голубых" летит почти все, а у армейцев — наоборот.

Третий игровой отрезок тяжело прошел для обеих команд и завершился небольшим преимуществом ЦСКА — 24:20. В заключительной десятиминутке армейцам удавалось дважды сравнивать счет, но победа осталась за "Зенитом".