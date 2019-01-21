Израиль атаковал Сирию с трех сторон

В Министерстве обороны России прокомментировали ночной удар Израиля по сирийской территории. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, было нанесено три удара, с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами сирийской ПВО были уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Сообщается о гибели четырех сирийских военнослужащих, шестеро получили ранения. Атака произошла в ночь на понедельник с 02:11 до 02:56. Израильские военные заявляют, что нападение стало ответом на недавнюю попытку ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот, передает телеканал "Россия 24".

В результате повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.