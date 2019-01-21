На юге России ФСБ обезвредила банду, финансировавшую террористов в Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности обезвредили на юге России банду, которая финансировала террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России).

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ, преступная группа действовала в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Под видом благотворительности они собирали деньги и отправляли своим сообщникам в Сирии. Всего им удалось перевести более 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено три уголовных дела по статье "Содействие террористической деятельности".

В ходе следственных действий были задержаны три человека. Они уже арестованы по решению суда. При обыске у них были изъяты средства коммуникации, карты, чеки и другие документы, подтверждающие их преступную деятельность. Во время допросов они дали признательные показания.

В декабре 2018 года ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая финансировала террористов под видом благотворительности. Были задержаны семь подозреваемых. Они собирали деньги якобы на рытье колодцев для жителей Африки, а также для строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.