В Боливии в пропасть упал автобус с футболистами

В Боливии автобус с находившейся в нем аргентинской любительской командой упал с обрыва. Есть погибшие и раненные.

Водитель автобуса, в котором находились футболисты аргентинской любительской команды "Сиклес Клуб Лавалье", не справился с управлением и сорвался в пропасть. Падение произошло с высоты 130 метров. 13 человек погибли, 20 получили повреждения различной тяжести.

Среди игроков футбольной команды четверо погибших. Шестеро футболистов госпитализированы.