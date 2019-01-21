Дом экс-чемпиона мира по боксу Мэнни Пакьяо подвергся краже со взломом

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в минувший уикенд провел очередной бой и выиграл у американца Эдриена Бронера. В это время в доме экс-чемпиона мира близ Лос-Анджелеса произошла кража со взломом.

Полиция Калифорнии сообщила об ограблении дома восьмикратного чемпионата мира в Лос-Анджелесе, сообщает Boxingscene.Com. При этом правоохранители не предоставили никакой информации о похищенных предметах или о том, сколько человек было причастно к ограблению. Сообщается только, что копам позвонил кто-то из команды Пакьяо, рассказавший, что в доме обнаружены следы взлома и ограбления.