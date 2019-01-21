"Учите своих детей крутить головой": Водитель маршрутки сбил ребенка и скрылся. Видео

Полицейские опубликовали видео аварии, произошедшей в Абакане в минувшую пятницу, 18 января, когда маршрутка не успела затормозить перед светофором и поехала на красный свет в то время, как подросток побежал по пешеходному переходу, не глядя по сторонам.

Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был найден. По его словам, затормозить он не смог из-за скользкой дороги. Вину свою 37-летний мужчина признал полностью, и суд на год запретил ему управлять транспортными средствами.

В свою очередь, беспечный 14-летний юноша в результате аварии сломал себе голень. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

УГИБДД Хакасии, опубликовав видео аварии, обратилось с просьбой к местным жителям: "Уважаемые пешеходы, смотрите по сторонам при переходе через дорогу! Взрослые, учите своих детей крутить головой."