Бойца UFC Грегора Гиллеспи ограбили прямо во время турнира

Американский боец смешанных единоборств Грегор Гиллеспи сообщил полиции об ограблении прямо во время турнира ведущей лиги ММА UFC Fight Night 143. Состязания проходили в "Барклайз Центре" Нью-Йорка и у спортсмена из раздевалки вынесли две сумки со снаряжением и личными вещами.

Атлет также разместил в социальной сети Instagram пост с просьбой к воришкам вернуть ему капы, которые изготовлены по его размерам и предназначаются для защиты зубов во время боев. Надежды вернуть деньги расстроенный Гиллеспи не высказывал. На турнире 31-летний боец победил другого представителя США Янси Медейроса и эта победа стала для него 13-й за карьеру.