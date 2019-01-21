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Взрыв газа в Магнитогорске 1 час назад
Магнитогорцы получили спам с угрозами терактов в городе
Власти Магнитогорска (Челябинская область) предупредили горожан о рассылке спам-сообщений с угрозами терактов, передает ТАСС.
Ранее сотрудники полиции проверяли сообщение о том, что в городской больнице № 1 может произойти теракт.
В администрации города попросили горожан не поддаваться на провокации и не паниковать, отметив, что экстренные службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Все учреждения работают, пока ничего не подтвердилось.
В пресс-службе мэрии отметили, по электронной почте почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва. Большинство — уже проверено кинологами. Эвакуация не объявлялась, в некоторых учреждениях руководители распускали сотрудников на время проверки.
Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился один из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Жертвами трагедии стали 39 человек.
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