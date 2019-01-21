Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав возвращается в Бразилию

Бразильский нападающий Вагнер Лав расторг контракт с турецким "Бешикташем" и стал свободным агентом. В ближайшее время 34-летний футболист вернется в Бразилию, где подпишет контракт с "Коринтиансом".

Некоторое время назад появилась информация о желании Вагнера вернуться в ЦСКА и провести там остаток карьеры. Но эти планы бразильца не осуществились. Вагнер Лав снова станет игроком "Коринтианса", за который он уже выступал в 2015-16 годах.

Вагнер Лав является самым успешным в истории российского футбола легионером. В составе ЦСКА он выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом и шесть раз обладателем Кубка России. Вагнер забил 124 мяча в составе российского клуба, больше чем кто-либо из зарубежных футболистов.