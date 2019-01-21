Два корвета Балтфлота сопровождают американские эсминцы с ракетами

Два американских эсминца в Балтийском море сопровождают корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", передает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Эсминцы ВМС США "Грейвли" и "Портер" вошли в южную часть акватории. Они оснащены системой ПРО "Иджис" и способны нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".

19 января российские военные следили за эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море, американцев сопровождал сторожевой корабль "Пытливый".