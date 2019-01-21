В Москве бизнесмен расстрелял своих похитителей и протаранил их машину

Инцидент произошел поздним вечером в минувшую субботу, когда трое преступников похитили 30-летнего мужчину и вымогали у него 20 миллионов рублей.

Похитители напали на бизнесмена, когда он сидел за рулем своего Porshe Cayenne, и вывезли его на своей машине в Подмосковье. После недолгих переговоров преступники со своей жертвой отправились за деньгами в дом состоятельного мужчины.

По прибытии бизнесмену удалось вырваться. Он забежал в свой подземный гараж, сел в бронированный внедорожник Mercedes Gelandewagen, протаранил на нем автомобиль своих похитителей, а затем расстрелял их из травматического оружия.

Один из преступников был ранен в ногу, по информации телеграмм-канала "Пресс-Хата", в настоящее время он находится в больнице под охраной. Двум похитителям удалось скрыться, причем уехали они на Porshe Cayenne, принадлежавший бизнесмену.

В настоящее время полиция разыскивает сбежавших преступников.