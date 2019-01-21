Роскомнадзор начинает дела проотив Facebook и Twitter

В отношении Facebook и Twitter Роскомнадзор в понедельник начал административное производство, так как они не представили ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории РФ, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, компании, управляющие Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования от 17 декабря 2018 года о подтверждении локализации персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязует хранить личные данные россиян на территории РФ. На основании решения суда сайты нарушителей должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.