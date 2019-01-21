В Абхазии упал в ущелье российский БТР. Погибли трое солдат

В Абхазии упал в ущелье российский БТР-80.

Авария произошла 18 января. Колонна боевой техники следовала с горного полигона Цабал в пункт дислокации. На сложном участке дороги БТР перевернулся и упал в пропасть.

Как сообщает ТАСС, в результате ДТП погибли трое российских военнослужащих. Еще два человека получили травмы и были экстренно эвакуированы на вертолетах Ми-8. Им была оказана медицинская помощь.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин аварии: техническая неисправность и человеческий фактор (по некоторым данным, водитель мог не справиться с управлением).