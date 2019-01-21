Появилось видео с места гибели российских военных в Абхазии

Один из очевидцев запечатлел на камеру мобильного телефона последствия падения с обрыва бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу, 18 января, колонна бронетехники следовала с полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия. На горной дороге БТР-80 по неустановленной пока причине сорвался в пропасть.

В результате произошедшего погибли трое военных, еще два человека пострадали и были доставлены в лечебное учреждение на вертолете.

Специальная комиссия изучает все обстоятельства произошедшего.