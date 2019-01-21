Бранислава Ивановича зовут в Саудовскую Аравию

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. При этом сербский ветеран может покинуть Санкт-Петербург уже в январе, не дожидаясь завершения контракта.

Согласно информации Чемпионат.com, некий клуб из Саудовской Аравии предложил Ивановичу зарплату 6-8 миллионов долларов. В настоящее время футболист, которому в феврале исполнится 35 лет, размышляет над предложением аравийцев. Существует вероятность отъезда Бранислава в Саудовскую Аравию уже в феврале.

Ранее в прессе проходила информация об интерес к Ивановичу со стороны "Барселоны". Но эта история не получила развития, и Бранислав продолжает готовиться к сезону в составе "Зенита".